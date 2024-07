Tredicenne accusa un malore e muore mentre fa il bagno: tragedia sulla spiaggia di Realmonte

In località le pergole

Il bimbo, che pare fosse cardiopatico, è stato prelevato con l'elisoccorso ma purtroppo non c'è stato nulla fare

Tragedia ieri pomeriggio sulla spiaggia de Le Pergole a Realmonte dove un bambino di 13 anni è morto dopo un malore. Il ragazzino di Raffadali era al mare insieme ai genitori quando si è sentito male mentre faceva il bagno. Il piccolo, in arresto cardiaco, è stato soccorso immediatamente e trasferito d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Le sue condizioni sono apparse subito critiche e i medici della divisione di Rianimazione diretti dal primario Fiorica hanno fatto di tutto per strapparlo alla morte. Secondo le prime informazioni il ragazzino era cardiopatico. A lanciare l’allarme sono stati i tanti bagnanti che stavano trascorrendo una normale mattinata di mare in questi giorni torridi. Immediato l’arrivo degli operatori sanitari che hanno eseguito prima le manovre di rianimazione sul posto in attesa dell’elisoccorso che è atterrato sulla spiaggia per trasferire d’urgenza in ospedale il bambino, che poco dopo il ricovero è deceduto.

