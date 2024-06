Un altro volo per Lampedusa da Palermo ma solo per una settimana a giugno

Trasporti

L'annuncio è del sindaco Filippo Mannino

Ci sarà un volo in più sulla tratta Lampedusa-Palermo per sette giorni a giugno. Ad annunciarlo è stato il sindaco delle isole Pelagie, Filippo Mannino. «È stato predisposto – ha detto – un volo aggiuntivo sulla tratta Lampedusa-Palermo e viceversa a giugno nei seguenti giorni: 18, 20, 22, 24, 25, 27 e 29. Problemi sui trasporti aerei potrebbero esserci a ottobre e, pertanto, abbiamo chiesto un ulteriore volo anche per quel mese. Contestualmente si sta lavorando sulla nuova gara sulla continuità territoriale, visto che le esigenze di spostamento sono cambiate rispetto al passato. Mi preme ringraziare il vice ministro ai Trasporti, Galeazzo Bignami, per l’interessamento, nonché la struttura ministeriale del dipartimento per i Trasporti, l’Enac e la compagnia area Dat che si sono messi a disposizione per la risoluzione della problematica».Senza questo volo aggiuntivo da metà giugno a fine mese sarebbe stato impossibile lasciare o raggiungere l’isola. Il sindaco, scrivendo ai vertici del ministero, aveva ricordato che nell’allegato tecnico è prevista la possibilità di incrementare l’offerta, introducendo voli supplementari o utilizzando aeromobili di capienza superiore.

