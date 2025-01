Una follia di De Marino condanna l’Akragas: la CastrumFavara vince su rigore nel recupero

serie D

Un'altra occasione persa per i biancazzurri: la zona play out resta a 4 punti

Una follia di De Marino al 92’ – inaccettabile per uno della sua esperienza e anche in presenza dell’adrenalina del match – condanna l’Akragas ad una sconfitta casalinga e alla possibilità di rosicchiare almeno un punto sulle altre pericolanti. Ma del resto tra Akragas e CastrumFavara solo un errore, una ingenuità o – appunto – una follia poteva spezzare un equilibrio e cambiare le sorti di un match che sembrava avviato verso uno 0 a 0 ricco di occasioni ma con pochissime occasionissime.

L’incompiuta

L’Akragas, comunque, sembra ancora una incompiuta perché la coperta resta sempre corta per quanto, stavolta, la squadra abbia giocato tutti e 90 i minuti con una tenuta fisica accettabile e su un campo molto pesante. La salvezza – anzi, i play out – restano a quattro punti e gli scontri diretti sono tutti in casa. La CastrumFavara ha dimostrato invece di avere allestito, da neopromossa, una squadra quadrata con giocatori di categoria e con un gioco pure piuttosto riconoscibile.

Le scelte di Favarin

Favarin, senza Palazzolo ancora infortunato, Meola squalificato e Santapaola desaparecido, deve inventarsi Lo Faso sulla linea dei centrocampisti al fianco di Salvia e Pusic, mentre le corsie esterne sono affidate a Lamine (il migliore dei suoi) e Di Stefano. La linea dei difensori è quella classica con Rechichi, De Martino e Da Silva, mentre in avanti non c’è Mudrinki dall’inizio ed è confermata la coppia di Pompei: Tuccio e Christopoulos.

Inizio Akragas arrembante

I primi 20 minuti sono tutti di marca biancazzurra: l’Akragas sfonda sulla destra con Tuccio che fa ammattire gli esterni favaresi e ci sono almeno tre buone occasioni: la prima, quella al 5’, è però “issima” con Tuccio che vince il duello sulla destra, palla filtrante per Salvia e Christopoulos che non riesce a mettere dentro.

Equilibrio spezzato