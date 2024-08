Ondate di calore, per domani “allerta rossa” a Palermo con 37 gradi

Protezione civile

Nonostante una temperatura più elevata, 38 gradi, rischio inferiore a Catania. "Pre-allerta" arancione per gli incendi in tutta la Sicilia

Torna l’allerta di colore rosso per le ondate di calore domani a Palermo. Si tratta del livello massimo previsto, con «condizioni meteorologiche a rischio che persistono per tre o più giorniconsecutivi», scrive la Protezione civile regionale, che raccomanda di «adottare interventi di prevenzione per la popolazione a rischio». Nel capoluogo è prevista una temperatura di 37 gradi mentre sarà più alta a Catania, dove sono previsti 38 gradi. Tuttavia nel capoluogo etneo il rischio ondate di calore sarà più basso, ovvero “giallo”, con «temperature elevate che non rappresentano un rischio rilevante per lasalute della popolazione». Anche a Messina ci saranno 37 gradi, ma come per Catania «si tratta di condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di condizioni di rischio».