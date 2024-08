Siccità, raccolti in calo fino al 70%, la produzione più bassa in 15 anni secondo Coldiretti

L'emergenza

La mancanza di acqua "brucia" 33mila posti di lavoro al Sud, stima l’analisi

In Sicilia, Puglia, Basilicata e Sardegna si moltiplicano i danni legati alla mancanza di pioggia, che sta praticamente azzerando i raccolti a partire dal grano, dove si stimano cali fino al 70%. I dati vengono da Coldiretti, che descrive campi di foraggi ed erba medica letteralmente bruciati, coltivazioni di frutta e ortaggi in difficoltà e nubi persino sulla vendemmia e sul raccolto delle olive, mentre nelle stalle continuano a morire gli animali.

