Dal “muzzuni” alle granite, dal tartufo al grano all’apertura della Piramide di Staccioli, feste e sagre del weekend in Sicilia

gli appuntamenti del fine settimana

La festa dei vulcani sull'Etna, street food a Patti e a Milazzo, il market a Villa Pacini. A Milo l’Etna Bianco Superiore incontra lo Chablis. Notte romantica nei borghi

Tra tartufo e grano un altro weekend all’insegna della tradizione e dei prodotti da scoprire. L’antica festa del “muzzuni” ad Alcara li Fusi per conoscere le Rocche del Crasto, la Fontana Abate e il lavatoio dei 24 cannoli, la colonia di grifoni, il lago Maulazzo, la grotta del lauro oppure provare tutti i gusti delle granite alla Festa di Pedara. Ecco qualche suggerimento per il fine settimana.

Festa del Muzzuni ad Alcara Li Fusi – 22, 23 e 24 giugno

Si svolge ad Alcara Li Fusi la “Festa del Muzzuni” che mescola elementi pagani e cristiani, una delle feste popolari più antiche d’Italia che si svolge il 24 giugno che unisce il rito contadino della raccolta del grano alla religiosità legata a San Giovanni decollato. La festa si svolge anche il 22 e il 23 con escursioni naturalistiche nel Parco dei Nebrodi e trekking urbani, cibo e musica. Il 24, nel pomeriggio dalle 18,30 e fino anotte, la processione, la rievocazione storica e l’allestimento degli altarini con i muzzuni.

Festa del Grano a Chiaramonte Gulfi – 22, 23 giugno

Torna la festa del Grano a Chiaramonte Gulfi con mercatini artigianali e stand con prodotti tipici locali e gastronomici che valorizzano i grani antichi. Gruppi folkloristici, musica e balli di gruppo in piazza Duomo. Saranno realizzati anche laboratori didattici sul tema “Dalla maidda alla tavola”.

Sagra del Tartufo a Sambuca di Sicilia – 22, 23 giugno

“L’oro nero di Sambuca” sarà protagonista del fine settimana di uno dei borghi più belli di Sicilia. In programma degustazioni, show cooking, visite guidate, caccia al tartufo, corsi formativi e trekking. Una tre giorni di iniziative (qui il programma) tra convegni, degustazioni e show cooking per valorizzare quello che la comunità locale identifica da anni come “L’oro nero di Sambuca”. Sabato sera è in programma uno show cooking a base di tartufo con abbinamento di vini e prodotti sambucesi, a partire dai formaggi. Sabato è in programma anche la notte romantica dei borghi più belli. Domenica mattina passeggiata tra le montagne attorno a Sambuca per alcune dimostrazioni di individuazione e cavatura del tartufo dalla terra, per una raccolta la più possibile rispettosa delle metodologie e del territorio”.

Festa della granita a Pedara – fino al 23 giugno

In piazza Don Giovanni Bosco a Pedara la sesta edizione della “Festa della granita artigianale siciliana” (qui il programma), dalle 18 alle 24, in cui sarà possibile assaggiare i gusti più insoliti, dal cedro al mojito. Musica, show cooking, stand artigianali artigianato. Sabato ospite Loredana Scalia cabaret, domenica Giuseppe Castiglia.“

Solstizio d’estate Piramide 38° parallelo apertura straordinaria Contrada Belvedere (Motta d’Affermo)– Sabato 22 – Domenica 23 – Sabato 29 – Domenica 30

Torna il meraviglioso rito della luce per il solstizio d’estate per “ringraziare l’ingratitudine” con l’apertura straordinaria della Piramide 38° parallelo di Mauro Staccioli, che si staglia sulla collina di Motta D’Affermo, alta 30 metri, orientata a nord-ovest in modo che tutti i giorni, al tramonto, gli ultimi raggi del sole attraversano l’opera. L’opera fa parte di Fiumara d’arte, un museo all’aperto situato nel comprensorio dei Nebrodi, conta nove opere di artisti di fama mondiale ed è un unicum nel panorama internazionale, realizzata dal mecenate Antonio Presti. “La cecità è il male della nostra contemporaneità, occhi che guardano ma non vedono; in questa società si guarda troppo al consumo, all’apparire, ognuno di noi ha la tendenza a prendere e non a restituire. La Fiumara d’Arte è la testimonianza che quando si restituisce con il cuore, si tocca il cuore manifestando la bellezza.”, dice Presti. La piramide sarà visitabile all’interno, attraverso un tunnel dove dal buio si passa alla luce, rivelando uno spazio ideato come luogo del pensare, un tempio della meditazione che parla di un altro potere, quello della Bellezza. La luce che penetrerà all’interno sarà un’illuminazione della coscienza, contro il male imperante, quello dell’ignoranza. Ore 16:00 alle 18:30: Apertura della Piramide – 38° Parallelo, Motta d’Affermo (contrada Belvedere), ingresso libero, per maggiori informazioni chiamare il 3492231802

Aspettando ViniMilo – sabato 22 giugno

Con due masterclass dedicate rispettivamente all’olio EVO dell’Etna DOP e IGP e ai vini da bacca bianca – l’Etna Bianco Superiore DOC e il francese Chablis – sabato 22 giugno è in programma “Aspettando ViniMilo 2024”, anteprima della storica manifestazione che quest’anno taglierà il traguardo delle 44 edizioni e si svolgerà a Milo, sull’Etna (vinimilo), tra cantine del territorio, enoteche e l’attesissima festa di piazza dal 26 agosto e fino all’8 settembre. Per chi è alla scoperta dei vini bianchi dell’Etna l’appuntamento è in Piazza Municipio (Enoteca – Museo Virtuale, dalle 17 alle 23) dove la Proloco di Milo, diretta da Alfredo Cavallaro, in collaborazione con la delegazione ONAV Catania curerà i banchi assaggio dei bianchi Etna DOC provenienti da vari versanti del vulcano e di Etna Bianco Superiore DOC. A seguire le due masterclass. La prima si intitola “Da zero a mille” ed è dedicata all’Olio EVO dell’Etna, con la guida di Riccardo Randello, agronomo ed esperto assaggiatore. Si inizia alle ore 19.30. Dalle 20 si passa ai grandi vini bianchi con una degustazione comparata siculo-francese dal titolo “L’Etna Bianco Superiore incontra lo Chablis”, un progetto a cura di ONAV Catania che, con la guida di Danilo Trapanotto, esplorerà affinità e contrasti fra due bianchi. Ben dieci i vini in degustazione sono, per la categoria Etna Bianco Superiore DOC: Contrada Rinazzo 2022 (Benanti); Aitna 2022 (Edome); Rachele 2021 (Azienda di Rachele); Affiu 2021 (Eredi Di Maio) e Lindo 2022 (Iuppa); gli Chablis francesi sono Vaucopin 1-er CRU, Chablis 2022 e Petit Chablis 2022 (cantine Domaine des Geneves); Cote de Lechet Premier Cru 2021 e Montèe de Tonnerre Premier Cru 2019 (Cantine Julien Brocard).

Notte romantica nei borghi più belli in Sicilia – sabato 22 giugno

Con l’immancabile Bacio di mezzanotte, tra palloncini e bellezze d’arte, e il Pensiero d’amore, dessert creato appositamente da uno chef stellato, il 22 giugno torna la Notte Romantica, appuntamento ormai cult de I borghi più belli d’Italia, l’Associazione nata nel 2002 all’interno dell’Anci per promuovere quell’Italia dei piccoli centri ma dalle grandi bellezze.Con i borghi a lume di candela, degustazioni tra vicoli e piazze, ma anche musica, teatro, danza, “quest’anno il tema è L’amore per il nostro cibo”, racconta il direttore dell’Associzione Umberto Forte. Ecco i borghi siciliani che aderiscono all’iniziativa.: Buccheri, Calascibetta, Castelmola, Castiglione di Sicilia, Castroreale, Ferla, Gangi, Geraci Siculo, Militello Val di Catania, Palazzolo Acreide, Petralia Soprana, Salemi, Sambuca di Sicilia, San Marco D’alunzio, Savoca

Trecastagni, Festa dei vulcani Etna – fino al 23

Seconda edizione della manifestazione di divulgazione scientifica FESTIVAL DEI VULCANI ETNA – Terre in movimento, organizzata dalla Fondazione Trecastagni Patrimonio dell’Etna! Dal 21 al 23 giugno, a Trecastagni, in programma numerose attività dedicate al grande tema dei vulcani. Per l’occasione, l’Osservatorio Etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia organizzerà una serie di seminari serali che presenteranno le attività di sorveglianza, monitoraggio e ricerca dell’osservatorio, offrendo anche una panoramica sulle recenti attività dei vulcani siciliani. Sarà inoltre allestito uno spazio espositivo presso cui i visitatori potranno osservare da vicino alcuni degli strumenti utilizzati per le attività di sorveglianza e monitoraggio sismico e vulcanico. Questo spazio permetterà al pubblico di comprendere meglio le tecnologie e le metodologie utilizzate dagli esperti dell’INGV. Non mancheranno le attività per i più piccoli: nel laboratorio Vulcani di carta i bambini potranno avvicinarsi al mondo dei vulcani attraverso attività didattiche e creative.

Patti Street Food – fino al 23 giugno

La festa del cibo e della musica ad un passo dal mare che propone golosità da tutta l’Isola, dallo sfincione di Bagheria alle braciole messinesi, dai pitoni, al coppo al cannolo di Piana degli Albanesi. Sono 28 gli stand dei quali sei locali (quattro casette dedicate ai dolci, nove di pesce, il resto di altre specialità salate), più le ricette preparare per i celiaci. E ancora live band e dj set fino a tarda notte

Street-Food Sicily on tour a Milazzo – fino al 23 giugno

Un villaggio del gusto aperto dalle 18 all’1 di notte con numerose specialità siciliane da scoprire dal coppo di pesce fritto al pidone messinese, dal pane cunzato alla pizza fritta, dagli arancini ai cannoli. Dj set di Claudio Guerrini da Rds

Gustando Sicilia a Palermo – 22, 23 giugno

Seconda edizione di Gustando Sicilia nei Giardini di Villa D’Amato (via Messina Marine 178) dalle 17 alle 24 tra degustazioni, musica, show cooking e workshop gratuiti. L’evento è promosso dall’Istituto per la formazione professionale e la promozione turistica e culturale della Sicilia.

Loves De&I market a Villa Pacini – fino al 30 giugno

Alla Villa Pacini di Catania, il Loves DE&I (Diversity, Equity & Inclusion) Market 2024 organizzato da @scie_market. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i partecipanti e le partecipanti sul tema della parità di genere e trasmettere loro il valore dell’imprenditoria femminile come driver per adottare comportamenti inclusivi e per ridurre le disuguaglianze. Saranno presenti le creazioni uniche di artigiani e artigiane #madeinSicily e momenti di confronto.

Fondazione La Verde La Malfa – Mostra di Lorenzo Reina “Scolpire gli elementi” – 23 giugno

Domenica 23 (ore 17.45 – ingresso libero) alla Fondazione La Verde La Malfa – Parco dell’Arte di San Giovanni La Punta sarà inaugurata la mostra “Scolpire gli Elementi” di Lorenzo Reina. La nuova esposizione permetterà di ammirare otto sculture dell’artista e una serie di fotografie di grande formato che, scattate dal figlio Christian Reina, restituiscono tutto il fascino del Teatro Andromeda, opera d’arte en plein air che Lorenzo Reina ha costruito, pietra dopo pietra, nell’arco di circa trent’anni a Santo Stefano di Quisquina.

Mario Incudine e Salvo La Rosa – Misterbianco Campanarazzu domenica 23

All’antico sito di Campanarazzu tra archeologia e natura dalle 19, ingresso gratuito. Alle 19, Teatro Comunale, alle 20.30 P.zza Giovanni XXIII – Chiesa Madre lo spettacolo “Canzoni Scordate” con Salvo La Rosa e Mario Incudine