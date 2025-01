Gelatiere messinese crea “Hallelujah”: è il gusto dell’anno per il Giubileo

Riconoscimenti

Vincenzo Squatrito è il titolare insieme al fratello Alessandro del "Ritrovo Orchidea" di Olivieri

Gianduia con nocciole tostate e una variegatura di cioccolato puro. È stato annunciato a Sigep World, manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group alla Fiera di Rimini, il gusto dell’anno “Hallelujah”, ovvero la ricetta protagonista del Gelato Day 2025 e dedicata al Giubileo. A realizzarla, in un contest che ha visto sfidarsi 30 maestri gelatieri da tutta Europa, è stato Vincenzo Squatrito del “Ritrovo Orchidea” di Olivieri (Messina).