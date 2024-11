Guida Michelin, c’è un nuovo ristorante stellato a Taormina: in Sicilia salgono a 23 in totale

Mangiare bene

La Perla dello Ionio si conferma capitale del gusto nell'Isola: con l'arrivo del riconoscimento a Vineria Modì salgono a 4 le cucine premiate. Segue Ragusa con 3, dove, come a Licata e a Taormina, ha sede anche un "bistellato". L'elenco

Sono 23 i ristoranti siciliani stellati: nella guida Michelin 2025 si aggiunge all’elenco Vineria Modì a Taormina. Nella Perla dello Ionio salgono così a 4 i ristoranti che ricevono il prestigioso riconoscimento dalla più prestigiosa delle guide al mondo: oltre alla “new entry”, il bistellato St. George by Heinz Beck, e poi La Capinera, Otto Geleng e Principe Cerami.

Tutti i ristoranti stellati in Sicilia

Tra i ristoranti a “doppia stella” si riconfermano in Sicilia Il Duomo, a Ragusa, e La Madia a Licata. A Ragusa vi è inoltre un altro stellato, la Locanda Don Serafino, che si aggiunge a Votavota nella frazione balneare di Marina di Ragusa, rendendo così il Comune capoluogo ibleo la seconda città nell’Isola per numero di ristoranti stellati, 3 contro i 4 di Taormina. Due stellati sono presenti anche a Bagheria, cioè I Pupi e Līmū, nell’Isola Vulcano con I Tenerumi e Il Cappero, e a Catania, ovvero Coria e Sapio. Restando nella provincia etnea, si riconfermano stelati anche Zash, in località Archi a Riposto, e Shalai a Linguaglossa. Si riconfermano stellati anche Signum a Malfa (Messina) Accursio a Modica, Crocifisso a Noto, Mec Restaurant a Palermo, Cortile Spirito Santo a Siracusa e infine, a Terrasini, Il Bavaglino,

