La nocciola di Sicilia verso l’iter per la registrazione Igp

Sottoscritte le convenzioni di collaborazione e ricerca con il dipartimento di Scienze agrarie, dell’Università di Palermo e lo spin-off dell’ateneo di Messina Science4Life

Entra nel vivo il progetto finalizzato all’ottenimento della registrazione Igp (Indicazione geografica protetta) per la nocciola di Sicilia, predisposto dal Gal Nebrodi Plus, con la sottoscrizione delle convenzioni di collaborazione e ricerca con il dipartimento di Scienze agrarie, dell’Università di Palermo e lo spin-off dell’ateneo di Messina Science4Life. La collaborazione migliorerà la conoscenza delle caratteristiche chimico-fisiche, organolettiche e salutistiche di una delle produzioni più caratterizzanti il territorio dei Nebrodi e di altri più ristretti areali delle province di Catania, Palermo ed Enna e alla elaborazione della documentazione storica, tecnica, economica, organizzativa e amministrativa richiesta dalle norme europee per la registrazione Igp della nocciola siciliana.

Il forte radicamento nella cultura materiale dei territori interessati delle coltivazioni di nocciolo, il loro valore agroambientale e paesaggistico, uniti alle intrinseche qualità espresse dal ricco patrimonio varietale autoctono, fanno della nocciola siciliana una produzione apprezzata dal mercato regionale che potrebbe ritrovare quel valore economico che ne facevano «l’Arancio della montagna», come affermato dal professor Ferdinando Alfonso in esordio della sua monumentale “Monografia sul nocciuolo», edita nel 1887.