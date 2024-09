Pizzeria palermitana conquista i Tre Spicchi di Gambero Rosso

Riconoscimenti

Il premio è stato consegnato a Daniele Vaccarella, pizza-chef e titolare assieme alla moglie Maria Luisa del locale Ammodo

La Pizzeria Ammodo di Palermo raggiunge un traguardo straordinario e conquista il prestigioso riconoscimento dei Tre Spicchi della guida alle Pizzerie d’Italia di Gambero Rosso. Il premio è stato consegnato a Daniele Vaccarella, pizza-chef e titolare assieme alla moglie Maria Luisa, alla conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2025 avvenuta al Palacongressi della Mostra d’Oltremare di Napoli.

I Tre Spicchi consacrano Ammodo tra le migliori pizzerie della penisola, celebrando la straordinaria capacità diffondere tecnica a tradizione gastronomica siciliana. Determinante la lunga esperienza, unita ad una costante ricerca sugli impasti: questo vantaggio ha contribuito, in meno di due anni dalla apertura avvenuta a novembre 2022, a conquistare il gradino più alto del podio. Gli impasti, ben 8 tra cui uno speciale senza glutine, sono il frutto di lunga lavorazione e realizzati per offrire il perfetto equilibrio tra croccantezza e cedevolezza. Tradizionale, Trinacria o da grani “antichi” lavorati con lievito madre vivo, raggiungono l’equilibrio ideale su condimenti fantasiosi e originali.

“Ricevere i Tre Spicchi del Gambero Rosso è un onore immenso e una conferma del nostro impegno quotidiano” dichiara Daniele Vaccarella. “Questo riconoscimento è il frutto di passione, della dedizione di mia moglie Maria Luisa e di tutti i ragazzi del nostro team. Ma è anche un tributo alla ricchezza gastronomica della nostra amata Sicilia. Un ringraziamento speciale a tutto il mio team e a tutti coloro che giorno dopo giorno scelgono di trascorrere con noi una serata davvero Ammodo”.

Situata nel cuore residenziale di Palermo, Ammodo interpreta in chiave contemporanea l’arte della lievitazione e della panificazione, scegliendo i migliori prodotti per un topping goloso ed esclusivo, mentre la creatività strizza l’occhio alla unicità dinamica della cucina siciliana. Il design del locale è moderno e l’attenzione ai dettagli concorre nel creare un’atmosfera rilassante e confortevole. Suggerito dalla guida il percorso degustazione “a cui è possibile abbinare vini o birre”. Due le tipologie più richieste: le pizze “Leggendarie”, che costituiscono l’archivio storico delle migliori intuizioni di Daniele, e le “Ammodo”, la fucina creativa con nuove proposte legate alla stagionalità dei prodotti. Non mancano tuttavia le pizze Classiche, le Fritte e i Padellini soffici o croccanti. Tra le pizze più apprezzate spicca la “Originale“, con stracciatella di bufala, lonza baciata di suino nero, tuma persa, tartufo nero siciliano ed extravergine di oliva di Buccheri (SR), e la pizza fritta “Vesuvio”, un omaggio alla fragrante tradizione partenopea.