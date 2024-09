Da a Acireale a Mazzarino per spacciare cocaina e crack: arrestati un uomo e una donna

Colti in flagranza

Lui 54enne, lei 43enne: dal Catanese si erano recati nella zona di Gela per spacciare. Fermati dai carabinieri

Un uomo 54enne ed una donna 43enne, di Acireale e già conosciuti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati in flagranza a Mazzarino per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A eseguire l’arresto i carabinieri del reparto territoriale di Gela che hanno svolto un servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato alla ricerca sostanze stupefacenti.

Durante un posto di controllo i carabinieri sono stai insospettiti dal comportamento dei due, a bordo di un’auto. Da qui la decisione di effettuare una perquisizione personale e del mezzo rinvenendo nella borsa della donna numerosi involucri contente cocaina e crak per un peso complessivo di circa 47 gramma, bilancino per la pesatura, 250 grammi bicarbonato utilizzato come sostanza da taglio e materiale vario per il confezionamento della droga. L’intero materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro mentre gli arrestati sono stati sottoposto agli arresti domiciliari presso le proprie abitazioni su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.