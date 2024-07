Mazzarino, vanno a prendere un pacco con 9 chili di hashish e i carabinieri scoprono un “deposito” di droga

La nuova frontiera dello spaccio

Arrestati quattro ragazzi tra i 24 e i 26 anni, il gip ha disposto i domiciliari con il braccialetto

Quattro giovani di Mazzarino sono stati arrestati dai carabinieri con un “carico” di droga acquistata via web e ricevuta dal corriere.

I militari del reparto territoriale di Gela. I quattro ragazzi, di età compresa tra i 24 e i 26 anni, con due macchine diverse si sono recati nella filiale di spedizione per ritirare il pacco. Ad operazione compiuta i militari hanno fermato una macchina con a bordo due persone ed hanno trovato 90 panetti di hashish per un peso totale di 9 chili. Altri due giovani, invece, stazionavano su un’altra macchina nelle vicinanze e anche loro sono stati sottoposti a perquisizione: i militari hanno rivenuto 5 panetti di droga di circa 500 grammi e una dose di marijuana.