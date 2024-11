Scarcerato per riabbracciare il figlioletto dopo la morte della madre: arresti in casa per Pirrello di Riesi

dopo il concordato

L'uomo, 29 anni, ha concordato in appello una condanna per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio

Dopo un anno di carcerazione torna a casa ai domiciliari Vincenzo Pirrello, 29 anni di Riesi, che nelle scorse settimane ha concordato dinnanzi alla Corte d’appello di Caltanissetta una condanna a 4 anni e 10 mesi per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Pirrello è padre di un bambino di 4 anni rimasto orfano alla fine di ottobre dopo la morte, in circostanze misteriose, della madre e affidato ai nonni. I difensori del riesino Ramona Dacquì e Giuseppe Dacquì hanno chiesto ed ottenuto per il loro assistito la detenzione domiciliare in modo che si possa prendere cura del bimbo. Pirrello, quindi, ha potuto abbracciare il suo piccolo bambino.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA