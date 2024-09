A Catania quasi 20mila firme per il referendum contro l’autonomia differenziata

Catania

Ad annunciarlo i sindacalisti De Caudo (Cgil) e Meli (Uil): «La città ha capito. Ora al lavoro per il “sì”»

Poco meno di 20 mila le firme per arrivare al referendum contro l’autonomia differenziata. Questo il bilancio della raccolta effettuata attraverso i banchetti allestititi nelle piazze e nei luoghi pubblici. E a queste firme si aggiungeranno quelle sottoscritte on line dal Comitato referendario per l’abrogazione della legge Calderoli. Ne fanno parte la Cgil e la Uil di Catania, insieme ai partiti e alle associazioni de La Via Maestra che hanno aderito al gruppo.

Lunedì le schede partiranno per Roma, per poi essere consegnate al comitato promotore nazionale che a sua volta, le consegnerà il 27 settembre, assieme a quelle raccolte in tutto il Paese, alla Corte di Cassazione. Un passaggio tecnico necessario che conclude una lunga e appassionata campagna fatta di incontri con cittadine e cittadini, manifestazioni e sit- in, tavole rotonde, approfondimenti e confronti pubblici affiancati da giuristi ed economisti.