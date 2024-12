A fuoco un “basso” di via Guarnera: l’intervento dei vigili per evitare che una bombola gpl esplodesse

il rogo

I vigili del fuoco della Centrale del Comando provinciale di Catania sono intervenuti per l’incendio di una abitazione al piano terra di via Guarnera, 38 a Catania. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il luogo dell’incendio ed accertato che all’interno dell’abitazione non vi fossero persone.

Si è, quindi, provveduto allo spegnimento dell’incendio che era circoscritto nella camera da letto e che è verosimilmente da attribuire a cause accidentali di origine elettrica. All’interno dell’appartamento si trovava anche una bombola di GPL (Gas di Petrolio Liquefatto) che, precauzionalmente, è stata messa in sicurezza. Presente sul posto personale anche personale sanitario del Servizio 118

