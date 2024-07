Aci Castello, svaligia appartamento e poi cerca la fuga a nuoto: arrestato dai carabinieri (grazie anche agli altri bagnanti)

criminalità

In manette un pregiudicato di 52 anni

Una ladro di appartamenti è stato arrestato da Carabinieri di Aci Castello, nel Catanese, a conclusione di un inseguimento che si è svolto anche in mare. L’uomo, un 52enne già destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tre furti e resistenza a pubblico ufficiale commessi a Catania il 30 giugno scorso, è stato bloccato grazie alla collaborazione dei bagnanti.

Gli investigatori hanno recuperato un sacchetto pieno di gioielli e telefoni cellulari, che aveva rubato in alcune abitazioni e che l’uomo aveva lasciato per terra durante la fuga. Accertamenti sono in corso per risalire ai proprietari della refurtiva.