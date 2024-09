Acireale e Sciacca, la Regione illustra il piano di rilancio delle Terme ai sindaci

I progetti

Nell'incontro di oggi si è parlato di progressi nel percorso tecnico e amministrativo che punta alla riqualificazione

Il rilancio dei complessi termali di Acireale e di Sciacca è stato al centro dell’incontro tra i membri del tavolo tecnico insediato dal presidente della Regione, Renato Schifani, e i sindaci dei due Comuni, Roberto Barbagallo e Fabio Termine. Dove si è parlato di progressi nel percorso tecnico e amministrativo che punta alla riqualificazione.

«La volontà ferma e decisa del mio governo – ha detto Schifani – è quella di riaprire le terme di Acireale e di Sciacca e lo stanziamento di 90 milioni di somme Fsc ne è chiara dimostrazione. Ci aspettiamo dai due territori la massima collaborazione perché questa è un’occasione irripetibile. Stiamo lavorando per creare i presupposti per massimizzare l’appetibilità dell’avviso pubblico per la progettazione definitiva, la costruzione e l’affidamento della gestione ai privati, dopo la consultazione con il territorio. E lo facciamo seriamente, come è costume di questo governo, grazie all’impegno quotidiano dei direttori, che ringrazio. Il mio sogno è quello di restituire alla Sicilia queste due preziose realtà».