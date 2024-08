Acireale, ritrovato Seby. Era scomparso nel pomeriggio di ieri

il lieto fine

Il 21enne si era allontanato ed era seguito un appello dei genitori

Ritrovato nella notte Sebastiano Quattrocchi. L’annuncio è stato dato questa mattina, dopo molte ore di apprensione di tutta la comunità acese. Per il giovane, 21 anni, allontanatosi dalla sua casa nel centro cittadini senza cellulare, era scattata una lunga catena di condivisioni dell’appello lanciato dai genitori. “Seby“, così è noto il ragazzo, stava vivendo un periodo particolarmente complesso dal punto di vista psicologico, come spiegato nell’appello dei genitori, dovuto a varie problematiche legate anche allo stato di salute: nel 2019 era stata fatta una raccolta fondi per aiutarlo nelle cure oncologiche.

