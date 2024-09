Ambulanze, «condizioni di lavoro precarie, intervengano i Nas». La richiesta di Fp Cgil

Catania

Scatta la denuncia del sindacato «Accertare la situazione degli autisti soccorritori in particolare nella postazione Alfa Bravo 09 di San Giovanni Galermo»

Il sindacato della Funzione pubblica (Fp) Cgil di Catania ha chiesto l’intervento dei Nas Carabinieri affinché vengano accertate violazioni di qualsiasi natura riguardanti le «precarie condizioni di lavoro cui sono costretti a sottostare gli autisti soccorritori delle autoambulanze». In particolare coloro che quotidianamente operano nella postazione Alfa Bravo 09 di San Giovanni Galermo.

Già nel gennaio 2024 la Fp Cgil aveva segnalato alla Seus (Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria, affidataria in “house providing” in tutta l’Isola del servizio di emergenza e urgenza sanitaria con ambulanze del 118) l’inadeguatezza dei locali e a seguito della comunicazione la sede venne trasferita temporaneamente in Via Monti Arsi. Ma la situazione non migliorò, tanto che nel mese di maggio la FP Cgil scrisse di nuovo alla Seus, ma anche all’Ufficio Tecnico dell’Asp e allo Spresal (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro), segnalando che i locali non sono a norma sotto il profilo igienico/sanitario; che gli spazi sono angusti e inadeguati, atteso che il locale è costituito da un piccolo sgabuzzino, con evidenti difficoltà per il personale che vi opera; che all’interno del locale sono presenti diversi farmaci mal conservati, alcuni dei quali anche scaduti.