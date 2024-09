Anm e volontari di Polizia insieme a Catania per raccolta sangue in ricordo del giudice Livatino

Iniziative

In piazza anche la Lamborghini utilizzata per il trasporto su strada del sangue e degli organi

In piazza Verga a Catania l’Anm cittadina con l’associazione Advps “donatorinati” che è una associazione di volontari della polizia, ha organizzato una raccolta di sangue in ricordo del giudice Rosario Livatino. All’iniziativa “dal sangue versato al sangue donato” ha partecipato anche la polizia di Stato con la presenza della Lamborghini utilizzata per il trasporto su strada del sangue e degli organi.

