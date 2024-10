Arrestato un pusher straniero: spacciava a Nesima, nascondeva la droga a San Cristoforo

L'operazione

I carabinieri del Nucleo investigativo di Catania hanno agito dopo un periodo di "osservazione discreta" della zona

Spaccio e detenzione di stupefacenti: questa l’accusa con cui è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo investigativo di Catania un pusher 38enne, straniero ma residente a Catania da diversi anni, già pregiudicato per reati in materia di spaccio. L’uomo nascondeva la droga, soprattutto marijuana, in un appartamento nel rione San Cristoforo, dal quale poi si spostava per venderla nel quartiere di “Nesima”.

Una volta chiarito il quadro investigativo, i militari dell’Arma hanno osservato la zona a distanza in “modalità discreta”, mimetizzandosi anche tra la gente che frequentava la “sua” zona di spaccio. Lo hanno quindi intercettato in sella al suo scooter, mentre riceveva delle banconote da un cliente. Intascato il denaro, il pusher ha quindi tirato fuori dalla tasca dei jeans alcune bustine in plastica, consegnandogliele. A quel punto, è scattato il blitz, e mentre i Carabinieri li stavano bloccando, il 38enne ha lasciato scivolare sull’asfalto due dosi di marijuana che sono state però repentinamente prese dai militari. Pusher e acquirente sono stati immediatamente perquisiti, recuperando nelle tasche del cliente le due bustine di cellophane ricevute poco prima, che gli sono valse una segnalazione alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti. Lo spacciatore, invece, aveva con sé i 40 euro appena incassati mentre, nel vano sottosella del suo motorino, aveva nascosto altre 34 dosi di marijuana del peso di 200 grammi di marijuana, che avrebbero fruttato 680 euro.