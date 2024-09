Auto incenerita dalle fiamme in viale Mediterraneo. Conducente in salvo, traffico in tilt

L'incidente

L'incendio. spento dai Vigili del fuoco del comando centrale di Catania, è avvenuto intorno alle 12: l'importante arteria che collega il centro di Catania con l'autostrada è rimasta chiusa causando un blocco del traffico.

Completamente incenerita dalle fiamme: si presenta così quel che resta di una Audia A2 che ha preso fuoco intorno alle 12 di oggi in viale Mediterraneo, ovvero il raccordo A18 dir che collega il centro di Catania con l’autostrada A18 per Messina. Il conducente dell’Audi, riferiscono i Vigili del Fuoco, è riuscito a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero il veicolo riducendolo (come si vede dalla foto) a poco più di una carcassa irriconoscibile.