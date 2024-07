Aveva nascosto pistola e munizioni nella culla: 24enne arrestato dalla polizia a Catania

CRIMINALITÀ

I risultati di un blitz dei "falchi" della Squadra Mobile a San Cristoforo

Aveva nascosto una pistola clandestina sotto al materasso di una culla pensando di farla franca in caso di un controllo della polizia. A far saltare il piano escogitato da un giovane catanese di 24 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, sono stati i falchi della squadra mobile, intervenuti, nei giorni scorsi, in un’abitazione del quartiere “San Cristoforo”, per eseguire una perquisizione con il sospetto che, all’interno, potessero trovarsi occultate armi e munizioni. In effetti, le intuizioni dei poliziotti si sono rivelate fondate.