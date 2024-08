Belpasso ritrovato il 33enne Carmelo Zito dopo quasi una settimana

una famiglia in apprensione

L'appello della madre per il figlio scomparso ha avuto effetto: l'uomo è stato rintracciato dai carabinieri

Da giorni non si avevano notizie di Carmelo Zito, 33 anni. Nel pomeriggio di oggi l’uomo è stato però ritrovato dai carabinieri nei pressi di Acireale. L’uomo secondo la denuncia dei familiari era scomparso mercoledì 7 agosto da Belpasso, in provincia di Catania. Al momento della scomparsa indossava una maglietta nera polo, pantaloni verdi e scarpe rosse. Secondo quanto ha dichiarato la madre nell’appello condiviso sui social, il 33enne non aveva con sé soldi e neppure telefonino ma soltanto i documenti.

