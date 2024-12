Otto minuti in campo contro la Carrarese nei preliminari di Coppa Italia ad agosto, 18’ contro il Crotone e 90’ contro il Trapani in Coppa Italia di Serie C. E poi tre apparizioni in campionato, contro il Sorrento alla prima (14’), contro la Turris (10’), fino ai 7’ giocati contro il Taranto nell’ultimo turno. Sette minuti che ricorderà per sempre il giovane centrocampista catanese del quartiere Librino Carmelo Forti, perché in quel breve tempo ha siglato il suo primo gol da professionista.

Giorni del cuore

E lo ha fatto con addosso la maglia del suo amato Catania. «Ci sono giorni che restano nel cuore per sempre, e oggi è uno di quelli. Segnare il mio primo gol tra professionisti con questa maglia non è solo un momento speciale, è un sogno che prende forma dopo anni di sacrifici, passione e amore per questo sport. Da bambino sognavo ad occhi aperti questo momento, ma viverlo è un’emozione che supera ogni aspettativa. Non è solo un gol: è il risultato di ogni caduta e risalita, di ogni passo avanti, e di tutti quelli che mi hanno sostenuto lungo il cammino. Questa maglia rappresenta qualcosa di più di un simbolo: è casa, è famiglia, è orgoglio. Forza Catania SEMPRE!!».

L’amore per Catania e il Catania

Su Tik Tok ha postato un videomessaggio diretto alla sua squadra del cuore. Alla sua città. A quei colori, il rosso e l’azzurro che Carmelo ama da sempre. Forti che è cresciuto calcisticamente proprio nelle giovanili del Catania, prima di trasferirsi al Cittadella con cui ha percorso la trafila tra Under 17 e Under 19. In estate è tornato a casa riabbracciando la sua città e il club che lo ha formato. Si è aggregato al vivaio rossazzurro, ma spesso in questi mesi il tecnico Mimmo Toscano lo ha convocato in prima squadra.Qualche settimana fa, in occasione della gara casalinga di Coppa Italia persa contro il Trapani, Forti insieme a tanti suoi giovani compagni si è messo in mostra in una serata di gala. Peccato solo per il risultato finale, ma la scelta di mandare in campo i tanti giovani era stata presa consapevolmente dalla dirigenza catanese. L’obiettivo era capire a che punto fosse arrivato il percorso di maturazione dei ragazzi del vivaio.Forti è nato il 27 luglio 2006 a Catania e con il club della sua città ha mosso i primi passi da calciatore. Nella stagione 2021-22 ha militato nel Catania Under 17 allenato da mister Orazio Russo, lo stesso che adesso è responsabile dell’intero settore giovanile rossazzurro. Poi nel 2022 a seguito del fallimento della società etnea si era trasferito al Cittadella.

L’avventura nella Primavera

Il ragazzo ora milita nell’Under 19 (Campionato Primavera 3) allenata da Marco Biagianti. E i risultati stanno premiando i catanesi. Infatti la formazione siciliana ha conquistato 22 punti in 11 gare di campionato, frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta, 28 gol e fatti e 15 subiti. I giovani rossazzurri, reduci da sette risultati utili consecutivi e quattro successi di fila, hanno chiuso nel migliore dei modi il girone d’andata. E Forti, di questa squadra, è uno dei pezzi pregiati. Uno dei prodotti più interessanti. Nonostante la sua giovane età, ha già dimostrato di possedere una grande visione di gioco, una tecnica raffinata e una spiccata capacità di lettura degli spazi. Il gol contro il Taranto non è solo una testimonianza delle qualità tecniche di Forti, ma anche della sua mentalità vincente. Non è facile per un giovane calciatore affrontare le pressioni di una squadra con una storia come quella del Catania, ma Forti sembra aver trovato il suo equilibrio e la sua serenità.La sua crescita, sia a livello tecnico che mentale, potrebbe rappresentare una delle chiavi per il futuro rossazzurro, il talento mostrato finora lo colloca come uno dei giocatori da tenere d’occhio. Se manterrà queste premesse Carmelo Forti potrà essere uno dei protagonisti della nuova era del Catania.