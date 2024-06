Catania: l’Amts rafforza i controlli sulla sosta con 29 ausiliari del traffico, 8 autisti per la rimozione e nuovi mezzi con street control

MOBILITÀ

L’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta di Catania presenta i nuovi assunti nella tradizionale sede di via Plebiscito

Ventinove nuovi ausiliari del traffico e otto autisti del settore rimozione. Questi i nuovi assunti dall’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta di Catania presentati oggi nella tradizionale struttura di via Plebiscito. Nuovo personale a cui si aggiungono i nuovi carroattrezzi, le nuove vetture con i sistemi di street control ed i nuovi mezzi a due ruote. “Per un’azienda come la nostra sempre in movimento- afferma il presidente dell’Amts Giacomo Bellavia – è fondamentale rinnovarsi e investire nel futuro. Con il nuovo personale e i nuovi mezzi interverremo sulla sosta tradizionale e soprattutto potremmo garantire una mobilità migliore in tutto il capoluogo etneo”.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA