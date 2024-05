Catania, l’area del Castello Ursino diventa area pedonale permanente: ecco dove saranno i “varchi” elettronici

Catania

La decisione della Giunta comunale

La Giunta comunale di Catania ha istituito l’area pedonale permanente in piazza piazza Federico di Svevia, carreggiata nord ed ovest, da via Castello Ursino a via Sant’Angelo Custode e corsia nord ed ovest, dello slargo a nord; via Castello Ursino, da via Riccardo da Lentini a piazza Federico di Svevia; via Alaimo; via San Calogero, da piazza Federico di Svevia a via Scuto e la stessa via Scuto.

Nella stessa area del castello l’esecutivo comunale ha deliberato di istituire l’area pedonale temporanea notturna, dalle ore 19:00 alle ore 7:00 del giorno successivo dei giorni feriali e permanente solo nei giorni festivi, in piazza Federico di Svevia, carreggiata sud ed est e corsia est, dello slargo a nord; via S. Angelo Custode, da piazza Federico di Svevia a via Plebiscito; via Bufalo; via Grimaldi, da via Plebiscito a piazza Federico di Svevia; via San Sebastiano; via De Grazia.

Per disposizione della Giunta l’attivazione del controllo telematico degli accessi con telecamere avverrà dopo la messa a disposizione degli stalli di sosta presso il Centro Polifunzionale di via Zurria (75) e degli stalli messi a disposizione dall’Autorità Portuale (145), mediante l’installazione di otto varchi elettronici in via Castello Ursino, lato ovest, incrocio con il lato nord di via Riccardo da Lentini; via Alaimo, lato sud, angolo via Reitano; piazza Federico di Svevia, carreggiata sud, lato nord, incrocio con via Sant’Angelo Custode; via Sant’Angelo Custode, lato est, incrocio con via Plebiscito; via Bufalo, lato est, incrocio con via Plebiscito; via Grimaldi, lato est, incrocio con via Plebiscito; via Transito, lato sud, incrocio con via Castello Ursino; via Gisira, lato sud, incrocio con via Castello Ursino.

Inoltre, l’AMTS, garantirà nelle ore serali un bus navetta per collegare il parcheggio R1 di via Plebiscito e la limitrofa piazza Vaccarini (79 stalli) con piazza Federico di Svevia.