Catania, multati 16 “spremi agrumi” abusivi nel centro storico

legalità

L'operazione di controllo di polizia municipale e carabinieri

La Polizia Municipale e i Carabinieri di Piazza Dante, hanno effettuato un’azione repressiva nei confronti degli operatori abusivi di ortofrutta e spremi arance, privi di autorizzazione amministrativa e sanitaria per la manipolazione degli alimenti sui luoghi.

Sono stati elevati ben 16 verbali di illecito e contestazione amministrativa anche per assenza di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico nelle vie principali del centro storico, per un importo totale di 29 mila euro, con applicazione della sanzione accessoria del sequestro della merce, delle attrezzature e dei supporti di vendita.