Catania Multiservizi, c’è il nuovo presidente: è il commercialista Giuseppe Guglielmino

È Giuseppe Guglielmino il nuovo presidente della Catania Multiservizi. Oggi pomeriggio alla presenza dell’assessore al Bilancio Giuseppe Marletta e dei rappresentanti collegio sindacale (Massimo Cartalemi, Giuseppe Catalano e Francesco Gazzo) ha raccolto l’incarico della partecipata etnea. Commercialista e revisore contabile di 43 anni, Guglielmino nel suo curriculum vanta molte esperienze nei Cda di aziende pubbliche e private.

Il nome del nuovo presidente, di area sammartiniana, è stato espressamente indicato da Nico Sofia, figlio dell’ex consigliere comunale Carmelo sofia. «Un impegno importante per un incarico che ricoprirò con il massimo impegno- spiega Guglielmino- per queste ragioni ringrazio il sindaco di Catania Trantino, l’onorevole Sammartino e l’onorevole Sudano per la fiducia che ripongono in me».