Catania, Piazza Santa Maria di Gesù è tornata a risplendere

Consegnati i lavori promossi dall'Amministrazione comunale

Con la suggestiva nuova illuminazione artistica, è stata riconsegnata ai cittadini di Catania, piazza Santa Maria di Gesù, riqualificata nella parte prospiciente via Androne e via Lago di Nicito da diversi anni in condizioni di degrado e con la fontana monumentale non funzionante.

I lavori di recupero di piazza Santa Maria di Gesù sono consistiti soprattutto nella rifunzionalizzazione della fontana spenta da quasi un decennio, per via dei guasti interni agli ugelli di fuoriuscita dell’acqua a circolo e a una generale condizione di usura dell’impianto monumentale.

Importanti interventi di ripristino e rigenerazione sono stati eseguiti anche nelle grandi aiuole con gli alberi di ficus che ne avevano dissestato in più punti la perimetrazione, con un occhio di riguardo alla cura degli spazi a verde e a un’illuminazione che ne esaltasse il loro valore storico e botanico.