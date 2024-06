Catania, sanzionati altri tre parcheggiatori abusivi: in due mesi quasi 200 finiti nel mirino della Polizia

il caso

Le verifiche e i controlli degli agenti delle Volanti della Questura

Nella serata di ieri, i motociclisti dell’Ufficio Volanti della Questura di Catania hanno effettuato diversi controlli nelle zone del centro storico, cogliendo tre soggetti, tutti pregiudicati, che svolgevano abusivamente l’attività di parcheggiatori.

Nello specifico, sono stati sanzionati amministrativamente tre 54enni, due catanesi e un algerino, rispettivamente, in via Felice Gambino, in piazza Carlo Alberto e in via San Gaetano alla Grotta.