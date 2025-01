Catania, si aprono le celebrazioni per Sant’Agata: «Sia festa di carità e devozione, non una sfilata»

Il programma

Presentati da monsignor Barbaro Scionti, parroco della Basilica Cattedrale gli eventi corollario della Festa

Un documentario e un convegno sui martiri Agata, Euplio e Lucia apriranno le celebrazioni 2025 in onore di Sant’Agata. Un evento che, come sempre, prima che una festa dovrà essere «un momento di devozione».

Lo ha ribadito più volte monsignor Barbaro Scionti, parroco della Basilica Cattedrale di Sant’Agata, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei tanti eventi che andranno a fare da corollario alle celebrazioni del 4 e 5 febbraio.

«La devozione – ha detto Scionti – si deve fondare sulla verità. Questo è il motivo per cui siamo felici che si siano ripresi gli studi su Sant’Agata, di cui avremo testimonianza con il convegno in programma il 17 e 18 gennaio. Non si è devoti della corda o della stanga. O si è devoti di Sant’Agata o meglio partecipare a un carnevale», ha detto. Tra i momenti che precederanno il triduo solenne, dal 31 gennaio al 2 febbraio, ci sarà anche la tradizionale raccolta di sangue in piazza Duomo, giunta alla edizione 27. Il 26 la giornata delle associazioni agatine, con un premio dedicato alla patrona catanese che verrà conferito a tre persone per la loro “testimonianza di fede”. Ci sarà anche una raccolta fondi per realizzare un pozzo in Uganda, «perché da anni la festa è anche nel segno della carità».