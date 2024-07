Catania, sosta selvaggia: ora anche gli ausiliari del traffico possono fare le multe

la scelta

Il Comune e l’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania SpA in supporto alla Polizia Municipale, hanno intensificato le misure di contrasto

Il Comune di Catania, insieme all’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania SpA e in supporto alla Polizia Municipale, ha intensificato le misure di contrasto alla sosta irregolare e selvaggia nelle strade del capoluogo etneo.

Grazie alla nuova normativa, le competenze di lotta alla sosta selvaggia sono state estese anche agli ausiliari del traffico, i quali possono ora elevare verbali e applicare la sanzione accessoria della rimozione del veicolo in presenza di determinate infrazioni. Tra queste il parcheggio in divieto di sosta nelle aree oggetto di concessione, in prossimità di incroci, su strade a senso unico, sui passi carrabili, su entrambi i lati delle carreggiate inferiori a 3 metri (anche in assenza di cartello di divieto di sosta) e la sosta sulle strisce pedonali e su stalli riservati ai disabili.