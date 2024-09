Catania, spazzamento meccanico della cenere. Finora rimosse 25 tonnellate, ecco il calendario dei servizi per i prossimi giorni

Post eruzione

Durante la scorsa notte rimosse anche diverse micro discariche abusive

Stanotte e stamattina tra spazzamento meccanizzato e porta a porta nel Lotto Centro Gema Spa ha raccolto 25 tonnellate di cenere vulcanica. Si ricorda all’utenza il prossimo e ultimo appuntamento con il conferimento di sacchetti di cenere vulcanica, martedì 10 settembre dalle 20.30 alle 22: i sacchetti devono essere trasparenti e non troppo pieni, separati dalla frazione differenziata prevista come da calendario (carta e cartone).

Piano straordinario di spazzamento meccanizzato

Proseguirà fino al 7 settembre il piano di spazzamento meccanizzato per la cenere vulcanica di Gema Spa deciso in sinergia con il sindaco Enrico Trantino, l’assessore Massimo Pesce e la Direzione Ecologia del Comune. La presenza di auto parcheggiate in alcuni tratti non consente ai mezzi meccanizzati di effettuare correttamente lo spazzamento meccanizzato a regola d’arte, per cui si continua a raccomandare ai cittadini il rispetto dei divieti di sosta apposti 48 ore prima del giorno fissato.

Di seguito le date, vie e divieti di sosta previsti fino al 7 settembre.

Mercoledì 4 settembre: divieto di sosta dalle 18 alle 4 del 5 settembre nelle vie dei Salesiani, Roberto Giuffrida Castorina e piazza San Domenico Savio.

Giovedì 5 settembre: divieto di sosta da mezzanotte alle 10 nelle vie Cosenza, Giuseppe Patané e Lecce.

Divieto di sosta dalle 18 alle 4 del 6 settembre nelle vie Oliveto Scammacca e Ramondetta. Venerdì 6 settembre: Divieto di sosta da mezzanotte alle 10 nelle vie Metastasio e Giacomo Leopardi

Divieto di sosta dalle 18 alle 4 del 7 settembre nelle vie Agostino de Cosmi, Franchetti e Ferrante Aporti. Sabato 7 settembre: divieto di sosta da mezzanotte alle 10 nelle vie Giovanni Lavaggi e Pier Luigi Deodato.