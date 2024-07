Catania, stop ai mezzi a due ruote e limite di velocità a 30 km/h: l’ordinanza del sindaco per l’emergenza cenere

l'eruzione

Ordinanta anche la pulizia delle caditorie e dei tombini

Niente scooter e motocicli e limite di velocità fissato per tutti i mezzi a 30 km/h su tutto il territorio del Comune di Catania. E’ il contenuto di una ordinanza firmata dal sindaco Enrico Trantino adottata a causa dell’emergenza cenere.

Il divieto è valido per 48 ore. L’ordinanza dispone il divieto temporaneo di circolazione di mezzi a due ruote (cicli e motocicli), e la percorrenza degli automezzi sino alla velocità massima di 30 Km/ora in tutte le strade del territorio comunale e si chiede anche ai cittadini di depositare la sabbia vulcanica, eliminata dagli spazi privati, in contenitori di piccole dimensioni, in prossimità delle abitazioni. Agli uffici comunali è stato invece chiesto di provvedere alla pulizia delle strade cittadine dalla sabbia vulcanica anche con servizi straordinari, di provvedere alla pulizia dei tombini e delle caditoie intasate dalla cenere vulcanica.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA