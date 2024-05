Catania, vandalizzata la panchina dedicata alle vittime della strada in piazza Palestro

IL FURTO

Asportata la targa commemorativa. Il presidente dell'’associazione Vittime della Strada e Sicilia Risvegli ODV: «Gran amarezza»

Atto vandalico in piazza Palestro, a Catania. Danneggiata la panchina dedicata alle vittime della strada, inaugurata circa due mesi fa. Ignoti hanno asportato la targa commemorativa. Lo rende noto l’associazione Vittime della Strada e Risvegli Odv: “A Catania danneggiata la panchina bianca dedicata alle vittime della strada. Un atto vandalico ha colpito il simbolo contro la violenza sulle strade: asportata la targa. Doveva essere un presidio, simbolico, contro la strage stradale, ma la panchina bianca simbolo delle vittime sulla strada posta in Piazza Palestro al Fortino di Catania, è stata danneggiata. Inaugurata il 6 marzo 2023 su iniziativa dell’associazione Vittime della Strada e Sicilia Risvegli ODV rappresentata da Pietro Crisafulli, accolta favorevolmente all’unanimità dal primo municipio del Comune di Catania, la panchina recava sulla targa una frase choc: ‘Basta Ergastoli del Dolore’, dedicata a Salvatore e Mimmo Crisafulli e a tutte le vittime innocenti uccise sulle strade”.