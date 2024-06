Catania “vede” l’estate: aperte le spiagge e il solarium di piazza Sciascia

città e servizi

Approntati dall’assessorato comunale al mare gli spazi attrezzati del lungomare roccioso e nelle spiagge libere comunali della Plaia

A Catania sono stati approntati dall’assessorato comunale al mare gli spazi attrezzati del lungomare roccioso e nelle spiagge libere comunali della Plaia per favorire gli accessi gratuiti al mare, garantendo funzionalità e sicurezza agli amanti della tintarella.

Lo ha reso noto noto il Comune etneo. La prima ad aprire, il 30 maggio scorso, è stata la spiaggia libera n.3 Stromboli già frequentata da molti cittadini che stanno apprezzando i tanti servizi offerti: da quelli delle docce al salvataggio, dal bar agli spazi gioco per adulti e bambini. Alla spiaggia libera n.3 della Plaia in funzione da sabato 8 giugno si aggiungono anche la n. 2 Vulcano e la n. 3 Etna, che aprono anch’esse al pubblico in anticipo rispetto agli anni scorsi.