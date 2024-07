Cenere vulcanica, a Catania già raccolto il 40% di quella caduta: spazzatrici e operatori al lavoro anche di notte

Amministrazione

La Direzione Ecologia e Ambiente fa sapere che nelle vie e nelle piazze, dove la pulizia non è ancora a regola d’arte, sono previsti ulteriori passaggi delle spazzatrici e degli operatori manuali che in via ordinaria nei prossimi giorni rimuoveranno i residui

Viene stimata al 40% delle 4 mila tonnellate ricaduta sul selciato la cenere vulcanica già raccolta. Si procederà fino a tutta la prima decade di agosto, secondo i tempi stabiliti dall’ordinanza di protezione civile del sindaco di Catania Trantino, in deroga alle attività ordinarie di pulizia delle strade procedendo a una media di raccolta di circa 100 tonnellate giornaliere. Le spazzatrici e gli operatori stanno lavorando nelle ore notturne con l’ausilio della Polizia Locale e dell’Amts ripulendo anche le aree di parcheggio dove vengono apposti i divieti di sosta temporanei.