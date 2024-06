Chiuso per una settimana un chiosco di viale Rapisardi: è frequentato da malavitosi

polizia

Il provvedimento del questore

Gli agenti del Commissariato di Nesima hanno eseguito un provvedimento del questore di Catania che ha disposto la sospensione dell’attività e la contestuale chiusura per 7 giorni di un chiosco-bar del viale Mario Rapisardi. Dai numerosi controlli eseguiti in un significativo arco temporale è emerso come il locale fosse assiduamente frequentato da clienti con svariati precedenti di Polizia. Il questore ha disposto la temporanea sospensione dell’attività commerciale e l’apposizione dei sigilli al locale

