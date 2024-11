Civita, al posto della street art un improbabile intonaco rosso: cosa è successo?

catania

Lo scempio in via Largo XVII Agosto. L'opera di Antonio Anc Barbagallo

Sparisce un murales alla Civita e al posto dell’opera di street art spunta un intonaco rosso. Un’opera di Anc, Antonio Barbagallo, realizzata nell’ambito di un progetto di riqualificazione del quartiere. Antonio Barbagallo, Anc, è un artista catanese di 39 anni, “street artist” ed esperto di restauro pittorico, colui il quale ha dato vita alle opere in città all’interno di uno specifico progetto individuale chiamato “Atena”, affiancato per altri interventi più consistenti, come quelli a Nesima, dalla collaborazione con l’associazione “Policromia”. Ora in Largo XVII Agosto dove doveva sorgere un locale e dove c’era un dipinto di Anc si vede questo improbabile intonaco rosso. Una vicenda che ha fatto – e sta facendo – discutere sui social.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA