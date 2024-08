Condannato per rapina esce dal carcere e continua a compiere furti: inevitabile il ritorno in cella

criminalità

Il provvedimento della polizia notificato ad un catanese di 54 anni che era sottoposto all'obbligo di firma

Gli agenti del Commissariato “Centrale” di Catania ha notificato ad un catanese di 54 anni il provvedimento di aggravamento della pena, passando dall’obbligo di firma al carcere.

La Corte d’Appello di Catania ha infatti disposto la sostituzione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria con la custodia in carcere. L’uomo infatti dopo un periodo di un anno di carcere, a seguito di una rapina, per la quale era stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione, era sottoposto alla misura alternativa alla carcerazione dell’obbligo di firma, ma da un’attività di indagine, però, sono emersi gravi indizi di colpevolezza per due furti che l’uomo avrebbe commesso nel corso dei primi mesi dell’anno a Vittoria. L’uomo sarebbe riuscito a sottrarre a ignari cittadini le carte di credito dopo delle operazioni compiute in un bancomat di un ufficio postale e di un istituto bancario.