Faranno strada, in un modo o nell’altro, i due motociclisti che hanno deciso di girare l’Europa – e che sono arrivati a Catania – in sella alle loro Triumph Tiger 900 e con due i due cani di razza Border Collie al seguito in moto. Lei, Sophie, 47 anni, originaria di Budapest, è un ex modella. Lui Ken ma che tutti chiamano “Rag”, 59 anni, inglese, è un ex manager di una corporation americana. Diciotto anni fa si sono incontrati e poi si sono sposati. Hanno vissuto nel Nord Est dell’Inghilterra, fino a quando hanno deciso di vendere tutto, partire e di vivere la «loro avventura». Un viaggio a tempo pieno. Esperienza condivisa con il cane Ricky che ha dieci anni ed è sordo e con la cagnolina Molly che di anni ne ha otto. Lei minimalista, lui porterebbe dietro tutto. «Ho anche la macchinetta del caffè» ammette Rag. Con i trasportini per cani sono pronti a girare il mondo.

Lasciare tutto e vivere in giro per l’Europa

La Sicilia li ha incontrati per caso in un bar, a Misterbianco. Sophie beve una Lemonsoda per cercare di combattere la calura autunnale delle nostre latitudini, Rag sorseggia un cappuccino, accompagnato da una coca cola. «Lasciare tutto – raccontano – è stato un rischio, ma un rischio che fino ad oggi è valso la pena correre. Ci ha portai lontani, alla scoperta di una Catania e di una terra meravigliosa». Rag è sempre stato un motociclista. Sophie ha visto la sua prima moto da avventura all’età di 9 anni su un traghetto per la Danimarca e da allora ha sempre voluto guidarne una, ma la vita non le ha presentato un’opportunità finché non è arrivato Rag. Di sicuro non ci è voluto molto perché prendesse la patente e salisse su due ruote dopo essere stata passeggero per un paio d’anni. Da allora, i due hanno guidato e fatto tour insieme. Poi il Covid ha messo fine a quelle avventure per un anno o due. Dopo che il mondo si è liberato di nuovo e hanno scoperto i Balcani grazie ad alcuni amici locali, è tornata la voglia di fare un tour. Rag era deciso ad acquistare una Tiger 1200 e Sophie era ansiosa di assicurarsi che venisse usata solo per più di un paio di settimane all’anno. Ma non è stato così.

«Che meraviglia l’Etna!»

Hanno visitato Catania, Taormina, Letojanni, l’Etna e nei prossimi giorni faranno tappa a Ragusa e Siracusa per poi spostarsi verso Palermo e Agrigento. «Che meraviglia il vulcano!». «Dopo il lockdown – racconta Sophie – ho iniziato a ricevere inviti in tutto il mondo per fare servizi fotografici e così è nata l’idea di andare a quegli appuntamenti di lavoro in moto. Tuttavia, trovare dog sitter stava diventando più difficile e, diciamocelo, non è mai stato l’ideale lasciare i “bambini” a casa. Ma se potevamo portarli con noi avevamo davvero bisogno di tornare a casa?». E via, di corsa, in sella. Of course. «Quando ci muoviamo – dice Rag -preferiamo scegliere sempre dei b&b fuori città dove c’è più spazio e più aree a verde per i nostri amici a quattro zampe. Ci sono anche volte in cui se le strutture alberghiere che incrociamo sul nostro tragitto non sono pet friendly, ci organizziamo in tenda: viaggia con noi».Di Catania hanno apprezzato colori, sapori e odori. Dai cannoli alle cipolline e le granite, dal nero della pietra lavica sul vulcano al profumo della ginestra lungo i tornanti della Mareneve. E poi il cielo sempre azzurro e il mare. Un viaggio che merita di essere continuato. On the road. Sempre in moto con i “bambini”…