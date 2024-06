Dalle cantate di Vinciguerra “u cardunaru” alle condanne per la droga tra Catania e la Calabria

La decisione

Con il rito abbreviato inflitti 208 anni di reclusione per 26 imputati, 2 assoluzioni. Ecco chi sono

È arrivato ad ammettere di aver commesso omicidi e ha svelato i segreti dei traffici di droga tra Catania e la Calabria. Michele Vinciguerra, “u cardunaru”, lo scorso anno ha creato diversi problemucci ai clan etnei e alle ‘ndrine.

Ora è arrivata la sentenza del processo, stralcio abbreviato, frutto dell’operazione che nel 2022 portò Vinciguerra in carcere assieme a tutta la sua famiglia. Da poco aveva scontato la condanna per Revenge per la sua storica affiliazione ai Cappello, ma la squadra mobile aveva monitorato i suoi traffici di droga con il calabrese Saverio Zoccoli. Lo scorso anno la decisione di collaborare «per garantire una nuova vita ai suoi nipotini». A seguirlo nella scelta anche il genero Alberto Bassetti, anche lui imputato. Il gup Pietro Currò ieri ha inflitto in totale duecento otto anni di reclusione per 26 imputati . Ci sono state anche due assoluzioni. Accolte le richieste della pm Tiziana Laudani, che ha coordinate le indagini con il “visto” del procuratore aggiunto Ignazio Fonzo. Vinciguerra, è stato condannato, in continuazione con precedenti sentenze, a 16 anni e quattro mesi di reclusione. Il genero a 10 anni, il calabrese Zoccoli a 15.

Tutte le condanne

Tutte le condanne: Alberto Bassetta 10 anni, Giuseppe Celentano 8 anni, Giuseppe Condorelli 8 anni 10 mesi e 20 giorni, Paolo Concetto Ficara 8 anni e 24 mila euro di multa, Fortunata Ficara 3 anni e 8 mesi e 14.000 euro di multa, Aurora Finocchiaro 8 anni, Vito Finocchiaro 14 anni e 10 mesi, Giuseppe Grasso 8 anni, Gianvito Inghilleri 5 anni e 22.333 euro di multa (in continuazione), Francesco Leone Bruno 8 anni e 6 mesi e 30mila euro (in continuazione), Salvatore Mancarella 10 anni e 6 mesi e 40mila euro di multa, Francesco Marzano 8 anni, Orazio Maugeri 8 anni e 4 mesi e 32mila euro di multa, Sebastiano Miano 8 anni 10 mesi e 20 giorni, Paolo Nicita 8 anni, Rosa Nieli 5 anni 4 mesi e 24mila euro di multa, Giuseppe Paviglianiti 6 anni e 4 mesi e 24mila euro di multa, Agatino Prima 5 anni e 4 mesi e 20mila euro di multa, Crocifissa Maria Ravasco 4 anni e 6 mesi, Gaetana Ravasco 6 anni e 8 mesi, Sebastiano Tanasi 4 anni e 8 mesi e 16mila euro, Ignazio Villari 6 anni e 8 mesi, Maria Jessica Vinciguerra 5 anni, Michele Vinciguerra 16 anni e 4 mesi (complessivi con altri verdetti), Saverio Zoccoli 15 anni e 4 mesi.