Depredavano pezzi di binari da un deposito di Acireale: arrestati quattro catanesi

criminalità

Presi dai carabinieri che hanno notato lo strano movimento nella tarda serata

Sono stati sorpresi in flagrante quattro catanesi di 30, 31, 32 e 46 anni che ad Acireale sono stati arrestati per furto aggravato in concorso (il 46ednne anche per violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno nel comune di Catania).

Una pattuglia dei Carabinieri ha infatti notato un movimento insolito in via Ponte, nei pressi del deposito ferroviario. Due furgoni, accodati l’uno all’altro, stavano uscendo dal cancello d’ingresso del deposito, destando immediatamente sospetti a causa dell’orario e dell’insolita attività in quel luogo. Accorgendosi che qualcosa non quadrava, i militari hanno deciso di controllare i veicoli e gli occupanti, quindi si sono avvicinati con le dovute precauzioni per verificare cosa stesse accadendo.