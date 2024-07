Discariche a cielo aperto in via Adamo: i residenti chiedono la bonifica della zona

Catania

Inviata una lettera al sindaco, firmata da oltre cento persone

Uno scenario in parte “raccontato” dagli scatti inviati in redazione da alcuni lettori che risiedono in via Adamo e nei dintorni. Siamo nella zona della stazione Acquicella Porto, a Catania. In un piazzale accanto al quale sorgeva un supermercato alcuni cittadini incauti, che non risiedono certo nei dintorni (sarebbe a dir poco autolesionistico) hanno gettato di tutto. Anche rifiuti pericolosi.

I residenti hanno inviato una lettera al sindaco, firmata da oltre cento persone, chiedendo la bonifica della zona. Da due mesi la discarica resta un biglietto da visita non certo edificante. E i rifiuti aumentano. Che la segnalazione di Gionatha Platania e degli altri residenti possa risolvere uno stato di pericolo per igiene e sicurezza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA