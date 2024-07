Due rapine in gioielleria e un bottino di 280 mila euro: preso il bandito catanese tradito dai tatuaggi

l'arresto

Le indagini della Squadra mobile etnea sui due colpi messi a segno tra aprile e maggio

In due mesi, tra aprile e maggio aveva messa a segno due rapine in altrettante gioielleria, tra via Pietro Garifano e via Sangiuliano, che avevano fruttato circa 280 mila euro. La Squadra mobile di Catania al termine delle indagini coordinante dalla Procura di Catania ha arrestato su ordine del gip del Tribunale etneo Mirko Natale Fusto, catanese di 32 anni.

La prima rapina risale allo scorso 16 aprile all’interno di una gioielleria del centro storico di Catania, nel corso della quale, un uomo armato di pistola ha portato via oro e preziosi per un valore di 220.000 euro, la seconda rapina risale al 10 maggio scorso, quando in un’altra gioielleria cittadina, ha portato via preziosi per 60 mila euro. Fusto è stato identificato anche perché ha commesso tutte e due le rapine a volto scoperto e facendo trasparire dei tatuaggi vistosi e con caratteristiche tali da agevolare la sua identificazione. Fusto è stato rinchiuso in carcere. L’uomo è stato intercettato e riconosciuto da personale della Polizia Scientifica, che conosceva il soggetto proprio a seguito della loro attività, lo scorso 13 luglio e ha allertato la sala operativa. Immediatamente è stata diramata la nota radio. Sul posto, quindi, sono giunte le volanti e il personale della Squadra Mobile che lo hanno catturato.

