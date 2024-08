È Bruno Arena, proprietario del Boheme lounge di Catania, la vittima dell’incidente mortale sull’autostrada Messina – Catania

la tragedia

L'uomo viaggiava in sella alla sua Triumph quando è finito contro una Citroen

Un centauro di 40 anni, Bruno Arena, di Catania, è morto nel pomeriggio di ieri sull’autostrada Messina-Catania, in direzione del capoluogo etneo, a metà tra gli svincoli di Giarre e Acireale. Arena è il proprietario del Boheme lounge di Catania.

L’uomo viaggiava in sella alla sua moto quando, intorno alle 17.45, per cause in corso di accertamento, sembra abbia perso il controllo del mezzo e sia finito contro una Citroën a bordo della quale si trovavano tre persone. L’impatto è stato violentissimo. Arena è stato sbalzato lontano dalle sue due ruote. Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravissime.

L’elicottero del 118 si è alzato in volo per i soccorsi, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 40enne catanese. Le tre persone a bordo dell’auto, soccorse anche loro dal 118, non hanno riportato ferite ma erano in stato di choc.