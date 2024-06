Esponeva oltre 2 mila cd e dvd pirata a “Fera o ‘Luni”: la vendita avrebbe fruttato 4 mila euro

il controllo

Il blitz della Guardia di finanza, denunciato catanese

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza Catania hanno sequestrato 2.244 tra cd e dvd “pirata”, sprovvisti del marchio S.I.A.E. e denunciato un cittadino catanese alla Procura della Repubblica di Catania.

In particolare, i militari del I Gruppo Catania, nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio, hanno individuato, all’interno del mercato rionale etneo, meglio conosciuto come “fera o’luni”, una bancarella che esponeva per la vendita un ingente quantitativo di supporti audiovisivi, le cui etichette apparivano palesemente contraffatte.