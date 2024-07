Etna, continua l’attività. Ingv: «Esplosione impulsiva dal cratere di Nord-Est»

Catania

Dopo quella dalla Voragine dei giorni scorsi, è in corso un'attività stromboliana intracraterica al Cratere di Nord-Est

Una esplosione impulsiva dal cratere di Nord-Est ha prodotto alle 17.56 di oggi una emissione di materiale cineritico freddo che si è rapidamente disperso in atmosfera. Lo comunica l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), Osservatorio Etneo dopo aver analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza ed effettuato un sopralluogo in area sommitale. L’esito è simile a quello dei giorni scorsi dal cratere Voragine: è in corso un’attività stromboliana intracraterica al Cratere di Nord-Est. «Tale attività – spiega Ingv – produce materiale fine e grossolano, lanciato fino a decine di metri di altezza sull’orlo craterico; i prodotti più grossolani ricadono sia internamente alla depressione craterica che sui fianchi del cono».