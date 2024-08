Far West in un bar di Giarre: “vendetta” di due pregiudicati, ferito un carabiniere

ultim'ora

Il blitz alla caffetteria “La Briciola” di Trepunti: prima i danni al locale, poi il ritorno per finire l’opera con una pistola. Il militare ricoverato in pronto soccorso, caccia ai due fuggiti su una Passat verso l’autostrada Messina-Catania

Scene da Far West, in tarda serata, in un bar di Giarre: blitz di due pregiudicati che volevano “vendicarsi” del titolare dell’esercizio, ferito un carabiniere.

La dinamica è ancora da ricostruire esattamente, ma da quanto trapela pare che due uomini, in compagnia delle rispettive compagne, intorno alle 22,40 si siano recati alla caffetteria “La Briciola” di Trepunti, frazione di Giarre. Mentre pagavano il conto, avrebbero avuto una violenta discussione con il titolare del bar, che due anni fa aveva assistito a una lite di cui erano stati protagonisti i due avventori. Dopo essere stato in carcere uno dei due, che sarebbe uscito da poco, ha provato a vendicarsi del commerciante, “reo” a suo dire di «essersi messo in mezzo» nell’episodio che risalirebbe al 2022. «Tu sei quello di due anni fa», la frase udita da numerosi testimoni mentre i due cominciavano a danneggiare l’interno del bar, facendo scattare un fuggi-fuggi generale. Il blitz punitivo, però, è stato in un primo momento sventato anche grazie all’intervento di alcuni clienti e amici del titolare. «Ma non finisce qui: io stasera ti vengo a sparare», avrebbe detto uno dei due uscendo dal bar.

E la “promessa” è stata mantenuta poco dopo. Nonostante dentro i locali della caffetteria ci fossero anche i carabinieri, arrivati per raccogliere la denuncia del commerciante, il duo s’è ripresentato dentro “La Briciola”, stavolta senza le compagne al seguito. Uno dei due ha infatti tirato fuori una pistola, cominciando a sparare all’impazzata. Si parla di almeno una decina di colpi: danneggiati vetri e mobili del bar; ferito (di striscio) anche un brigdiere dell’Arma, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Giarre.